Camille Combal quitte Virgin Radio

Après les annonces des départs de Stéphane Bern et de Jacques Pradel de RTL (le premier rebondira à la rentrée sur Europe 1 entre 16h et 18h), le mercato a donc débuté. Et chez les Musicales, Camille Combal est le premier à annoncer son départ de la matinale de Virgin Radio. Il faut dire que le rythme était soutenu entre une quotidienne à la radio d'une part, et la télévision sur TF1, d'autre part."En me lançant dans cette aventure, je n'aurai jamais imaginé un jour être aussi suivi. Et soutenu. Sans vous rien ne serait possible. On reprend l'histoire bientôt" a indiqué Camilel Combal qui assurera néanmoins l'animation de la matinale "Virgin Tonic" jusqu'à la fin du mois de juin.Virgin Radio a trois mois pour lui trouver un remplaçant...