Maîtriser la co-animation à la radio

Cette formation est ouverte à celles et ceux qui ont déjà une expérience de l'antenne ou qui portent un projet d'émission. Elle fait l’objet d’une préparation théorique ainsi que d’une mise en pratique des connaissances acquises. D'une durée de 3 jours ( 3 x 8 heures), elle aura lieu à Radio Kerne à Plonéis en Bretagne les 28, 29 et 30 mai 2018. Elle sera animée par Aurélie Bertereau actuellement directrice des programmes des radios du groupe Sipa-Ouest France (Cristal, Océane FM, Clazz...). Une attestation de formation sera délivrée en fin de stage.Infos et inscriptions : ICI