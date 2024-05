Maison FG : des audiences records en numérique

Radio FG se classe à la 31e place avec un total de 1 104 927 écoutes dans le monde, dont 869 991 écoutes en France. FG Chic se classe à la 2e place des radios de la Maison FG et totalise 339 497 écoutes dans le monde, et FG Starter by Hakimakli, est 3e avec près de de 235 000 écoutes dans le monde selon les classements ACPM Rappelons que Radio FG diffuse son programme dans près de 115 villes en DAB+, et dans 36 villes en FM : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Monaco-Nice, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy, Dijon, Caen, Clermont-Ferrand et en Europe à Genève, Lausanne et Luxembourg-Ville. Notons aussi que FG Chic s'exporte désormais en Allemagne et en Espagne en DAB et en FM