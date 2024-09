Maison FG : des audiences historiques pour les radios

Outre Radio FG (1.16 million d'écoutes), les 3 radios qui ont les plus fortes audiences mondiales sont FG Chic (369 453 écoutes) "la radio lounge et future disco", présente à Paris, Monaco-Nice-Côte d’Azur, Berlin et Hambourg en Allemagne et Ibiza en Espagne, FG Starter by Hakimakli (248 875 écoutes), FG Phonk & Gaming (240 480 écoutes).

Maxximum "la radio des musiques alternatives" diffusée à Paris IDF, représente 102 935 écoutes digitales. DanceOne, diffusée en Île-de-France, à Marseille, à Nice et à Cannes ainsi qu'à Bordeaux et sur le Bassin d’Arcachon, enregistre 78 116 écoutes digitales Le bouquet des 45 radios gratuites de la Maison FG est disponibles sur l'application Radio FG et sur radioFG.com.