Maison FG: démarrage du programme FG Chic à Monaco

La Maison FG poursuit ainsi le développement de son réseau en DAB+ en France avec ses 4 programmes FG DJ Radio, FG CHIC, Maxximum et DanceOne. La Maison FG se positionne comme "un acteur majeur des musiques électroniques en France, en particulier dans l’audio et le digital avec le programme Radio FG qui propose un format unique au sein du paysage radiophonique français, axé sur la house music et l’électro, la découverte des nouvelles scènes musicales et la création". FG est créditée d’une audience hebdomadaire de plus de 1.1 million d’individu et de 214 600 auditeurs quotidiens.

Radio FG diffuse son programme dans 32 villes en FM et en DAB+ (notamment Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Monaco - Nice, Toulouse, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy, Dijon, Caen, Clermont-Ferrand...). FG a pour slogan "DJ Radio".