Maison FG : arrivée de deux animateurs virtuels sur Dance One

“L'intelligence artificielle offre aux diffuseurs des possibilités infinies de créer un contenu divertissant unique à grande échelle. Futuri félicite Antoine Baduel et les équipes de Maison FG et Dance One pour avoir adopté l'IA de manière créative et être une fois de plus un des leaders innovants dans les médias" a expliqué Daniel Anstandig, fondateur et PDG de Futuri.

Dance One est diffusée en DAB+ dans les agglomérations de Paris et d'Île-de-France, de Marseille, d'Aix et Nice, de Cannes, ainsi qu'en digital sur Danceone.fr, RadioFG.com et sur l’application FG (IOS et Google Play).