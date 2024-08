MC Solaar, M. Pokora et Amir pour la troisième édition du France Bleu Live à La Ciotat

Si les concerts seront diffusés plus tard, en soirée, sur l'ensemble des antennes de France Bleu, du Gard à l'Alsace, des émissions seront proposées en direct depuis La Ciotat durant la durée du festival.

France Bleu Provence (103.6 et 102.9 FM dans les Bouches-du-Rhône et le Var) installe ainsi un studio éphémère sur les quais, et proposera pendant trois jours son 16 h - 19 h depuis la ville qui a vu naître le cinématographe et la pétanque. La jolie et joviale Emilie Mazoyer délocalise aussi son Décibels à partir de 19 h, diffusé au national.

Ces extérieurs sont opérés par les équipes techniques de France Bleu Provence, emmenées par Philippe David, avec les outils éprouvés de Radio France : solutions Tieline pour les liaisons duplex fixes et mobiles, ligne dédiée temporaire fournie par Orange Events.