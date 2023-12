MBC, le radiodiffuseur national mauricie, se modernise avec les logiciels WinMedia

Installée depuis 2011 sur le site de Moka dans ses locaux actuels, MBC Radio fonctionne avec 150 personnes, dont une trentaine de techniciens pour la radio (notamment pour les enregistrements, les routages et l’assistance technique) qui travaillent en régie et dans le CDM. MBC y exploite deux chaînes AM (Radio Maurice en français et en créole et Radio Mauritius en hindoustani et en langue régionale) et 3 chaînes FM (Kool FM en anglais, français et créole, Best FM, chaîne musicale Bollywood, et Taal FM en hindoustani et langue régionale). MBC diffuse en français, anglais, hindi et créole. L’infrastructure du site de Moka est composée de 4 studios au format open-space et de 3 studios avec régies techniques et plateaux invités.