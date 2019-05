Lyon 1ère se relance et dévoile de nouvelles ambitions

Une nouvelle identité visuelle, un nouveau site internet et une nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux ont déjà été lancé afin de porter les nouvelles ambitions de la radio. La nouvelle Lyon 1ère, tire déjà un premier bilan : déjà 2 fois plus d’auditeurs moyens uniques par semaine sur internet, +20% de fans sur Facebook, et une ambition affichée : dépasser les 50 000 auditeurs par jour d’ici 5 ans.

Parmi les temps forts, "Ma Matinale" entre 7h et 10h avec Manylam Mao. L’information est présentée de façon synthétique, tous les 1⁄4 d’heure, alternant l’actualité en France et à Lyon avec Amaury Meygret. "On en parle" entre 10h et 12h avec Loic Manac qui délivre sa sélection d’informations à Lyon. Enfin, "Au programme ce soir", entre 16h et 19h, Rémy Bertholon sélectionne les meilleurs rendez-vous du Grand Lyon et traite l’info service.