Des "programmes perturbés" à Lyon 1ère

"Les programmes de votre radio vont donc être perturbés pour celles et ceux qui nous suivaient pour les informations locales et la vie de notre ville" peut-on lire ce matin sur le site web de la radio Lyon 1ère (lire ICI ). "À l'origine, un différend sur la gestion entre associés majoritaires et Gérald Bouchon, (également associé) et jusqu'à présent gérant de la radio et en charge de la gestion de l'antenne" (lire également ICI ).Christian Bouvrier et Wilfried Delacour expliquent faire leur "maximum pour reconstruire dans les plus brefs délais une antenne dédiée à la vie Lyonnaise, avec de l'info locale, de l'info pratique, mais aussi du divertissement et de la musique".