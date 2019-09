Lyon 1ère lance sa première campagne TV et presse

"Les infos sont plus claires", "la programmation musicale me correspond beaucoup plus". La station locale lyonnaise Lyon 1ère, dont la régie est intégrée à Activ Médias (Activ Saint-Etienne), marque la rupture avec le passé à l'occasion de sa rentrée. Après le départ de l’ancien gérant Gérald Bouchon, elle a dévoilé un nouveau logo, un nouveau claim et une nouvelle grille des programmes avant l'été.

Pour lancer la nouvelle saison, la radio locale lance une campagne de communication déclinée dans un spot TV, qui sera diffusé dès fin septembre sur la nouvelle chaîne BFM Lyon et des visuels en presse à paraître dans les journaux CNews Lyon Plus, Le Progrès et le mensuel Mag2Lyon.