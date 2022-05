Louise Douillet, lauréate de la Bourse Lauga-Delmas 2022

Hier, 9 étudiants de dernière année d’école de journalisme ont participé, dans les locaux d’Europe 1, aux épreuves de la Bourse Lauga-Delmas : la préparation et la présentation d’un flash info, la réalisation d’un reportage radio et d’un reportage web.

Louise Douillet, âgée de 23 ans et étudiante à Sciences Po Paris - EDJ Paris, est lauréate de cette nouvelle édition. Elle succède à Océane Théard, lauréate 2021 et vient ainsi enrichir la prestigieuse liste de journalistes récompensés avant elle : Wendy Bouchard, Christophe Charles, Antoine Cormery, Laure Dautriche, David Doukhan, Benoît Duquesne, François Geffrier, Anne Le Gall, Laurent Guimier, Julien Pearce, Céline Pigalle, Maxime Switek, Emmanuel Renard, Caroline Roux, Karim Rissouli, Albert du Roy.