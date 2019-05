Livre audio : Editis annonce une collaboration avec Canal+

Dans une logique de rapprochement entre les mondes de l’édition et de l’audiovisuel, Editis et Canal+ lancent une collaboration inédite et annoncent l’intégration de Lizzie, marque 100% audio d’Editis, à l’offre d’abonnement de CANAL+. Cette première collaboration structurante est une nouvelle illustration du projet industriel de Vivendi, rappelé en janvier dernier lors du rachat du 2e groupe d’édition en France.