LesVoix.fr : la famille audio se mobilise

Aujourd’hui, le secteur est en pleine mutation : nouveaux formats, nouvelles technologies, nouveaux supports... Les bouleversements sont profonds et imposent aux membres de l’association de s’adapter. Ils doivent anticiper les prochains tournants, afin de préserver les moyens et les valeurs qui assurent à la fois la qualité des créations artistiques et les conditions de travail (prises de son en studio professionnel, direction d’artiste...). Tout va très vite, on consomme, on zappe, et la technologie semble mettre à la portée de tous les métiers de la communication. Or, la qualité demande du temps et de l’expertise.