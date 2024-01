Une pétition pour mieux protéger les voix

"Il est du devoir des pouvoirs publics d’agir, non pour empêcher l’innovation, mais pour réguler le développement de l’IA générative de manière à protéger les artistes, les œuvres, la culture et l’emploi. Le gouvernement reste sourd à nos demandes, en prétextant l’urgence de développer des outils français et européens, face aux géants américains et chinois. Mais ces mêmes pays, étonnamment, semblent plus prêts à réguler que le nôtre".En ligne sur la plateforme change.org , cette pétition a déjà recueilli plus de 22 000 signatures...