Le Chœur de Radio France propose un concert participatif

De la salle de l’Auditorium, adultes et enfants à partir de 8 ans sont invités à donner de la voix aux côtés des artistes. Quatre chansons seront préparées par des tutoriels disponibles sur le portail Vox, ma chorale et un atelier avant-concert sera animé par la cheffe de chœur elle-même.

Le répertoire a été arrangé par Thibaut Trosset pour le Quatuor Æolina, qui invite à découvrir ou redécouvrir l’accordéon dans le répertoire classique et contemporain. Dans un programme imaginé autour du souffle, de l’air et du vent, accordéons et voix inspirent à l’unisson pour faire vibrer l’Auditorium de Radio France d'Antonio Vivaldi à Thierry Machuel, en passant par Gabriel Fauré et Gaël Faye.