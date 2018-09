Les temps forts de la saison sur les radios de NRJ Group

Outre les temps forts liés aux programmes des 4 radios (NRJ, Nostalgie, Chérie et Rire & Chansons), NRJ Group entend également s'appuyer sur le digital comme levier d'audience et se positionner comme le premier groupe privé de radios digitales de France. Le groupe annonce plus de 6 millions de podcasts téléchargés chaque moi et veut maximiser sa réussite grâce à la plateforme "Share Fraiche" qui offre un panel de 63 chaînes "lifestyle" pour plus de 15 millions de vidéos vues par mois et 6.4 millions d'abonnés.

À l'occasion de cette rentré, NRJ Group mise aussi sur un partenariat avec Bandsintown, acteur majeur de la musique aux Etats-Unis (l'application détecte les goûts musicaux des fans et les alerte sur les tournées et recommande de nouveaux artistes.