Les radios privées se tournent vers le Premier ministre

"Alors que les concours publics assurent à Radio France près de 90% de ses recettes, il nous paraît d’autant plus impensable de permettre, dans les conditions actuelles, une ponction par le secteur public du marché publicitaire, réduisant ainsi les ressources essentielles aux acteurs privés pour la continuité de leurs activités d’information, de divertissement, au plus proche des auditeurs, et mettant ainsi en péril leur avenir" explique les radios privées dans ce courrier adressé au Premier ministre. Des radios privées qui font face par ailleurs à une chute brutale de leurs revenus publicitaires, une baisse qui "impose à nos entreprises de prendre des mesures de restrictions budgétaires et pourrait rapidement menacer la viabilité-même de celles-ci".