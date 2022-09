Les radios les plus écoutées sur le web en été

Durant la période estivale, la radio reste puissante sur le web. Elle se paie même le luxe de progresser en un an de 7 points. Le Top 5 est toujours solidement tenu par France Inter, RMC, franceinfo, RTL et NRJ. D'ailleurs, il est bon de souligner que NRJ Group place toutes ces radios dans les 10 premières places : NRJ (5e), Nostalgie (6e), Chérie FM (9e) et Rire & Chansons (10e).

Comme d'habitude, Radio France se place, loin devant, comme le premier groupe radiophonique : près de 60 millions d'écoutes actives en juillet et près de 57 millions en août. Traditionnellement, l'audience est, un chouia, plus faible en août, sauf pour RMC : 17.5 millions en juillet pour 19.2 millions en août. C'est la seule radio qui génère une hausse durant ce mois.