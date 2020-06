Les radios les plus écoutées sur le Net

En mai dernier, 3 nouvelles marques rejoignent les classements de l’ACPM : Radio Camargue, Radio Orient et Impact FM. À noter, l'entrée dans le top 20 de Radio Orient et l'excellente progression de Beur FM en ce mois de mai.Avec seulement 76 flux différents, Radio France enregistre près de 60 millions d'écoutes actives depuis la France (près de 74 millions à l'international). Les flux de Précom signent la plus longues durée d'écoute avec près de 53 minutes. Le Top 20 est toujours solidement tenu par France Inter. Suivent NRJ (en hausse), RMC (en baisse), franceinfo (en baisse) et Nostalgie qui entre dans le Top 5 à la place de France Culture. Enfin, Beur FM, Jazz Radio, France Musique, Radio Meuh et Nova referment le Top 20.L'ensemble des résultats est accessible ci-dessous ou ICI