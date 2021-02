Les radios associatives veulent être sur RadioPlayer

La CNRA et le SNRL, qui représentent les radios associatives dans leur diversité, soit 600 radios et 2 500 salariés, sont depuis longtemps convaincus de la complémentarité entre la FM, le DAB+ et IP.

La convergence de ces différents modes d’écoute, accessibles via une application commune, représente un enjeu majeur face aux plateformes non régulées : "Nous souhaitons que RadioPlayer, opérée par la société Cosmos en France, devienne un acteur incontournable en Europe en offrant un accès global à l’ensemble de nos radios quel que soit son mode de diffusion, afin de favoriser la convergence FM, DAB+ et web".