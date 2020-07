Les radios associatives seront-elles mieux soutenues ?

"Après un véritable rodéo au Parlement le 19 juin et 7 amendements rejetés, dont un farfelu "crédit d’impôt annonceurs", tous portés par des députés de la majorité, le gouvernement a finalement préféré s'en remettre, dans une certaine sagesse, à une dotation budgétaire significative sans trancher définitivement sur le dispositif d'affectation" rappelle le SNRL. L'affectation des ces 30 M€ suscite donc l'interrogation : comment sera ventilée cette somme et que peuvent espérer les quelque 570 radios associatives ? Selon les informations du SNRL, une partie des 30 M€ pourrait être affectée à la diffusion numérique en DAB+ : "C'est une demande de longue date du syndicat. Nous somme favorables a ce que cette affectation soit très significative et que toutes les radios locales, commerciales et associatives puissent en bénéficier directement".