Les radios associatives du Sud-Est se mobilisent

Depuis 2005, le Conseil Régional soutient les 40 radios associatives de SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur au moyen d’une subvention annuelle de fonctionnement, et, de manière triennale, par une aide à l’équipement. Le 8 janvier dernier, la Région a décidé de rompre la convention qui la lie à la FRASE jusqu’au 31 décembre 2018 avant un éventuel renouvellement. Pour la FRASE, la décision est prise "en infraction avec une convention triennale intervenue en 2005 entre la Région et la Fédération des Radios associatives du Sud-Est, convention constamment renouvelée à l’unanimité depuis cette date. Cette attaque contre les radios associatives porte gravement atteinte à la libre expression des citoyens et de tous les acteurs du développement associatif, culturel, économique et social de nos territoires".En quelques jours, la pétition de la FRASE ( ICI ) a déjà recueilli plus de 1 500 signatures.