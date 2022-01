Les radios associatives choisissent Radioline

La collaboration des radios associatives avec Radioline permet à des millions d'auditrices et d'auditeurs, de rester simplement à l'écoute de "leur" radio, qu'ils soient en déplacement partout en France et dans le monde, et aussi de découvrir celle du "pays d'à côté", celle d'une autre communauté, grâce à la recherche intuitive et la géolocalisation. Pour Emmanuel Boutterin, président du SNRL et Pierre Boucard artisan du projet, "Radioline est le pont nécessaire entre les ondes et le net, entre la radio de toujours et la smart radio hybride en mobilité. Le SNRL dit un grand merci aux équipes et aux investisseurs qui supportent la nouvelle appli solidaire Les Locales".

À travers ses services d'hybridation (linéaire, replay, podcast et service interactif), Radioline veut de son côté répondre aux attentes des radios associatives et aux enjeux de souveraineté numérique.