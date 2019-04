Les radios Ferarock au Printemps de Bourges

Au programme des directs : de sets acoustiques, des chroniques, des extraits de concerts, des interviews d'artistes de la programmation dont le rock fracassant de Idles et Lysistrata, Flèche Love et son univers singulier entre rap, soul et jazz , Pongo la reine du kuduro angolais et bien d'autres encore... La Ferarock donnera également le micro aux artistes des Inouïs du Printemps de Bourges avec Dégage, Zed Yun Pavarotti, DI#SE, Ephèbe, Adrien Legrand, Calling Mariam, We Hate You Please Die...