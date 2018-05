Les orages endommagent les émetteurs de Fréquence 7

Les studios de Fréquence 7 sont installés à Aubenas. 4 émetteurs permettent a priori d'arroser la majeure partie du territoire Ardèche méridionale. Mais depuis plusieurs mois, suite à des orages violents seul un émetteur est encore fiable. Remplacer ce matériel est nécessaire mais le coût de cet investissement est trop lourd pour cette radio associative qui emploie 4 salariés et fédère 40 bénévoles, mais aussi 340 adhérents dont 110 sont des associations. Fréquence 7 a donc lancé un financement participatif pour collecter la somme de 20 000 €. Et la station a déjà fait les comptes : 5130 € pour l'émetteur de Sainte-Marguerite, 4 830 € pour celui de Sampzon, 4 830 € pour l'émetteur de Les Vans et 5 210 € pour l''émetteur de Joyeuse.Plus de 5 000 € ont déjà été collectés ICI