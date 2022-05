"Les murs ont des oreilles" : le patrimoine raconté par Radio Clapas

Depuis 2019, 13 communes ont déjà été racontées (Lavérune, Castries, Lattes, Murviel-lès-Montpellier, Cournonterral, Villeneuve-lès-Maguelone, Cournonsec, Pignan, Grabels, Castelnau-le-Lez, Montaud, Beaulieu et Prades-le-Lez). En 2022, 5 communes seront décryptées (Fabrègues, Jacou, Montferrier-sur-Lez, Pérols et Saussan).

Les 16 émissions, de 20 minutes chacune, ont toutes été diffusée sur Radio Clapas : "les émissions, riches en ambiances et en réactions, sont le lieu privilégié de témoignages enregistrés et montés, donnant ainsi naissance à une production vivante, captivante et riche d’enseignements sur ce qu’a été la ville, ce qu’elle est devenue, mais aussi de mettre en lumière des lieux patrimoniaux insuffisamment visibles".