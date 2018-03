Les médias locaux plébiscités par les Français

Cette nouvelle étude permet de comprendre le rapport des Français aux médias. Quels sont les médias jugés prioritaires pour s’informer ? Quelles sont les sources d’info prioritaires des Français ? Est-ce que l’info est crédible, de qualité ? Quels sont les médias les plus proches des Français, ceux avec lesquels ils ont créé un lien fort, dans lesquels ils se retrouvent ? Quels sont les médias qui retiennent l’attention des Français et qui alimentent leurs discussions ? Quels sont les médias dans lesquels la publicité est la plus visible, la mieux intégrée, la plus intéressante ? Un des enseignements : le local et le print progressent auprès des plus jeunes, alors que 2017 symbolise le point culminant du phénomène des "fake news".