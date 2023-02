Les journalistes manquent de temps

Pour l’essentiel, le rôle du journaliste n’a pas changé : il doit rapporter des faits, de la manière la plus objective et consciencieuse possible. Mais aujourd’hui, couvrir l’actualité ne suffit plus. Les journalistes sont soumis à une pression constante, contraints de se demander si le contenu qu’ils rédigent à un impact, trouve son public, génère de l’engagement... Et ces difficultés sont d’autant plus grandes que leurs moyens financiers et humains sont de plus en plus limités, que les technologies évoluent de plus en plus vite et qu’ils doivent faire face à la concurrence des influenceurs. Cette nouvelle donne qui chahute et complexifie le quotidien des journalistes ne leur fait pas perdre de vue leur objectif premier : l’audience.

La taille de l’audience touchée et le nombre de vues constituent en effet leur première mesure de succès pour 56% des journalistes français interrogés. L’engagement de l’audience autour d'un sujet ou article réalisé est la principale mesure de succès pour 13% des journalistes français...