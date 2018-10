Les jeunes utilisent leur mobile pour surfer sur le web

52.2 millions d’individus se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois, soit 83,2 % de la population française de 2 ans et plus. Chaque jour, 41.1 millions d’internautes se sont connectés en moyenne à Internet, soit 65,5 % de la population française. Rapporté à l’ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 27 minutes sur ordinateur et de 43 minutes sur mobile.