Les jeunes canadiens et la baladodiffusion €

"À l’ère numérique, la popularité des balados ne cesse d’augmenter, captivant des auditoires de tous âges. Contrairement aux autres types de productions audio, les balados s’adressant aux jeunes proposent des épisodes plus longs présentant des récits de fiction, des discussions éducatives et du contenu interactif. Ayant une curiosité sans borne et un grand savoir-faire technologique, les jeunes manifestent de l’intérêt pour l’univers des balados, autant pour se divertir que pour apprendre" précise l' OTM Junior