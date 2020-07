Les habitudes digitales ont évolué pendant la crise du Covid-19

54% des personnes interrogées regardent plus de films et séries en ligne (contre 57% en avril 2020), 43% déclarent passer plus de temps sur les réseaux sociaux (contre 47% en avril 2020), 42% passent plus de temps sur les messageries instantanées (contre 56 % en avril 2020) et 37% écoutent plus de musique en ligne (contre 39% en avril 2020).

Le pourcentage de personnes ayant déclaré utiliser plus d’applications mobiles et jouer davantage aux jeux vidéo reste inchangé avec respectivement 36% et 35%. On note une légère hausse en ce qui concerne la création de vidéos et l’écoute de podcast passant respectivement de 15% à 16% et de 14% à 15%.