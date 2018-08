Les futurs studios de RMC dotés de consoles Studer

Les studios sont équipés de 7 consoles Studer Vista (6 Vista V et 1 Vista X) qui sont configurées pour partager facilement les sources et destinations au travers d’une grille audio Studer Infinity qui prend aussi en charge le mixage automatique des commentaires. Les ordres sont gérés par un ensemble de 11 matrices Clear-Com en réseau connectées à un grand nombre de panneaux et d’antennes sans-fil Freespeak. Les équipements comprennent aussi des enceintes Genelec, des panneaux commentateurs CTP, des processeurs audio Orban, des oreillettes Phonak Roger et des moniteurs Wohler.

L’intégration et la gestion du projet ont été gérées par Red Bee Media (Ericsson).