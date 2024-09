Les formations musicales de Radio France font leur rentrée

Le premier concert de la série "Chorus Line" du Chœur de Radio France dirigé par Lionel Sow aura lieu le dimanche 15 septembre avec au programme deux piliers de la musique slave, Tchaïkovski et Rachmaninov, autour desquels gravitent quelques figures plus rares, russes, ukrainiennes et polonaises, du répertoire choral. Ce concert sera diffusé sur France Musique le mercredi 16 octobre dans "Le Concert du soir," présenté par Arnaud Merlin.

Soulignons que tous ces concerts auront lieu à l'Auditorium de Radio France, qui fête cette année ses 10 ans. Depuis novembre 2014, quelque 2 000 concerts et 2 millions de spectateurs sont venus rythmer la vie de cette salle, lieu privilégié d’enregistrement pour l’antenne de France Musique et lieu d’épanouissement des quatre formations musicales.