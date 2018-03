Les flux digitaux les plus écoutés en février

L'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias a publié aujourd'hui les classement des flux radio les plus écoutés en février dernier. Nouveauté ce mois-ci, l'arrivée des stations membres des Indés Radios. L’adhésion des Indés Radios porte à plus de 1 250, le nombre des radios digitales qui sont désormais certifiées et publiées chaque mois.