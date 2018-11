Les enceintes connectées s'imposent progressivement sur le marché

Les assistants personnels intelligents, en vogue aux États-Unis, sont désormais par près d'un quart des Français, selon une étude de Kantar Média, pour rechercher des informations. Une bonne performance compte tenu du lancement plus tardif sur notre marché domestique. 22% des Français utilisent de façon hebdomadaire un assistant personnel à commande vocale pour rechercher des informations via, par exemples, SIRI, Google Assistant, Cortana ou encore Amazon Alexa.

Bien qu'il s'agisse encore d'un marché de niche, Kantar Media indique que 3% des Français, 8% des Anglais et 9% des Américains utilisent un appareil Smart Home pour effectuer leurs achats en ligne.