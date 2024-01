Les dépenses publicitaires mondiales pourraient augmenter de 4.6% en 2024

Le rapport montre qu'en 2024, d'importantes opportunités médiatiques se présentent pour les annonceurs d'événements sportifs et politiques majeurs tels que l'Euro 2024 et l'élection présidentielle américaine, ce qui entraîne une augmentation des investissements tant au niveau du marché qu'au niveau international.

Alors que le premier trimestre sera le plus lent de l'année (4.2%), la croissance devrait s'accélérer au deuxième trimestre (4.9%) avant de culminer au cours du troisième (5.5%), soutenu par des événements sportifs majeurs. Deux secteurs en particulier devraient connaître une croissance beaucoup plus rapide que la moyenne mondiale : les voyages et les transports (7.5%) et les produits pharmaceutiques (7.4%).