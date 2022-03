Les auditeurs célèbrent le français avec Radio France

La Semaine de la langue française et de la Francophonie invite les amoureux des mots à célébrer chaque année, partout dans le monde, la richesse de notre langue par des lectures, dictées, rencontres, expositions, joutes oratoires, concours de poésie, spectacles et ateliers. Michel Boujenah, comédien, humoriste et réalisateur, parrain de cette 27e édition, participera à la Dictée géante. En effet, France Culture propose de tester son orthographe et invite les auditeurs à participer à l'enregistrement de la Dictée géante francophone 2022, ce lundi 14 mars de 14h30 à 15h30.

Cet événement, organisé dans le cadre de de La semaine de la Langue française et de la Francophonie, sera diffusé samedi 19 mars à 17h sur France Culture et en vidéo sur les réseaux sociaux.