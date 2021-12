Les animateurs d'Europe 1 revisitent les contes de Noël

Rédigé par Brulhatour le Jeudi 23 Décembre 2021 à 06:40 | modifié le Jeudi 23 Décembre 2021 à 06:40

Ce samedi 25 décembre, Europe 1 propose aux auditeurs de se plonger dans une ambiance de Noël originale et contemporaine : poèmes, contes et programmation musicale 100% féminine… Les voix de la station permettront aux petits et grands de s’évader pendant deux heures.