Les MediaDays à Lille : un rendez-vous dédié à l'innovation audio

Ce Hub audio sera également l’occasion de découvrir le studio podcast "SO Media" by Havas équipé et réalisé par la Podcast&Radio House et qui intègre plusieurs innovations que ce soit du côté de la captation vidéo simplifiée avec une caméra 360° de OWL LABS que de la publication et gestion des contenus avec la solution de P odcastAI.com Les participants pourront aussi en apprendre davantage sur des solutions audio créatives, adaptées aux nouveaux usages des consommateurs et aux attentes des annonceurs.