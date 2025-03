franceinfo et La Voix du Nord ouvrent le dialogue avec les citoyens

Dans un contexte où la confiance envers les médias est souvent mise à l’épreuve, franceinfo et La Voix du Nord s’associent pour organiser une nouvelle édition de “L’info et vous”. Cette initiative vise à donner la parole aux citoyens pour mieux comprendre leurs attentes en matière d’information et répondre aux interrogations sur les pratiques journalistiques. L’événement se décline en deux temps forts : une consultation en ligne, ouverte dès le 28 février, et une grande soirée d’échanges prévue le 3 avril à Lille.

Lancée le 28 février, cette consultation en ligne propose 21 questions afin d’évaluer la perception des Français sur l’information. Ce sondage permettra d’obtenir un état des lieux des attentes et des préoccupations du public, afin d’enrichir le dialogue entre journalistes et citoyens.