Le NRJ Music Tour lance son édition 2025 à Lille

Depuis plus de 20 ans, le NRJ Music Tour s’est imposé comme la plus grande tournée musicale gratuite d’Europe. Chaque année, cet événement rassemble des milliers de spectateurs à travers la France, leur offrant l’opportunité d’assister à des performances exclusives d’artistes en vogue. Pour cette édition 2025, la tournée démarre en fanfare avec une première date à Lille.

Dès 20h30, le public aura la chance de retrouver sur scène des artistes phares de la scène actuelle : Tayc, Joseph Kamel, Linh, Ridsa, Carbonne, Sound of Legend, Calema, Jeck, Ouidad et Esmée. Pour chauffer la salle, Morgan Nagoya assurera un pré-show qui donnera le ton de la soirée. Une occasion unique d’apprécier ces artistes en live et de vibrer au rythme des hits NRJ.