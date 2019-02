Les MFP vont diffuser une version TV de "La Librairie francophone"

Coproduite et diffusée depuis douze ans par quatre chaînes de radio généralistes des MFP (France Inter, RTBF La 1ère, RTS La 1ère, ICI Radio-canada), cette émission littéraire unique en son genre rassemble chaque semaine plus de trois millions d’auditeurs à travers le monde. Comme le programme radio, la version télévisée de cinquante-deux minutes mettra en lumière chaque mois des auteurs, des artistes et des libraires issus du monde francophone dans toute sa diversité. Bandes dessinées, livres d’art, essais, romans, livres de poche, poésie, théâtre : tous les genres seront aussi représentés dans cette version TV, parrainée par l'écrivain Dany Laferrière, de l'Académie française.