Les Indés Radios veulent "moderniser le média radio"

En phase avec les nouveaux usages, les Indés Radios poursuivent le développement de la radio personnalisée via l’appli Les Indés Radios lancée il y a 5 ans, qui comptabilise aujourd’hui plus de 2 millions de téléchargements. Les utilisateurs peuvent choisir parmi 130 radios et 250 webradios et écouter les 100 000 titres joués par jour. "50% d’entre eux utilisent la fonctionnalité de personnalisation proposée depuis un an, qui leur permet de créer leur propre "Mur du Son", reflet de leurs goûts musicaux. Dans 6 mois, ce taux atteindra les 60 à 70%". Les Indés Radios vont permettre dès janvier aux mobinautes d’ajouter les radios d’une région (où ils vivent voire d’où ils viennent) en un clic : la personnalisation ne se fera plus uniquement sur des critères musicaux.