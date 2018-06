Les Indés Radios : quatrième offre de radios digitales en mai

Les 71 marques radios des Indés Radios comptabilisées totalisent plus de 17.1 millions d’écoutes actives en France (en hausse d’environ 2.3 millions sur un mois) pour une durée d’écoute stable de 30 min 24. C’est la 4e fois que Les Indés Radios figurent dans ce classement. Ils y apparaissent à deux niveaux. D'abord, dans la catégorie "Groupe et Réseaux de Radios". Les 71 radios intégrées à ce jour (sur 131 radios membres) représentent 350 flux différents diffusées sur les sites et applis. Elles cumulent 17 188 740 sessions d’écoutes actives en France. Ensuite, au niveau des radios, dans la catégorie "Les Marques de radios adhérentes, les plus diffusées en ligne". A noter la performance en ligne des 5 radios qui sont dans le Top 20 : Oui FM, Latina, Générations, Radio FG, Latina et Beur FM. Les radios des Indés Radios représentent 54% du Top 50 (27 radios).