Les Indés Radios intègrent le classement de l'ACPM

C’est la première fois que Les Indés Radios figurent dans ce classement. Ils y apparaissent à deux niveaux (voir ICI ). D'abord, au niveau du Groupement, dans la catégorie "Groupe et Réseaux de Radios". Les 56 radios intégrées à ce jour représentent 301 radios et webradios diffusées sur les sites et applis. Elles cumulent 12 036 840 sessions d’écoutes actives en France. Ensuite, au niveau des radios, dans la catégorie "Les marques de radios adhérentes, les plus diffusées en ligne". À noter, la performance en ligne des 4 radios Oui FM, Générations, Jazz Radio, et Latina qui intègrent le Top 20.Pour Jean-Eric Valli, Président des Indés Radios : "grâce à une politique constante d’investissements et d’innovation, nous sommes leaders en FM, pionniers en DAB et il y a fort à parier que nous serons demain sur le podium de la radio en IP".