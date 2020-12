Les Indés Radios en campagne pour promouvoir la radio

Chacun des six visuels revient sur une des grandes spécificités du média radio : la radio est le média dans lequel les Français ont le plus confiance pour s’informer avec l’accroche "Le meilleur remède contre les fake news" ; la radio est écoutée chaque jour et longtemps (2h47 en moyenne) par trois quarts des Français avec l’accroche "Vous l’écoutez pendant des heures sans vous ennuyer" ; la radio est le premier canal d’écoute direct pour la musique avec l’accroche "Ceci est la plus grande discothèque du monde" ; la radio est écoutée depuis 10 ans par plus de 40 millions d’auditeurs quotidien avec l’accroche "Tous les jours 40 millions de personnes nous écoutent" ; la radio est un média innovant avec l’accroche "C’est un véritable concentré de technologies" et la radio est le média de découverte de la musique avec l'accroche "Cet appareil est le premier prescripteur de musique".