Les Indés Radios analysent le modèle allemand au Paris Radio Show 

Dans le cadre du Paris Radio Show, qui se tiendra les 3 et 4 février 2026 à La Bellevilloise (Paris 20e), Les Indés Radios proposeront, le mardi 3 février, une Convention Métier réservée aux responsables Antennes et Programmes de ses stations adhérentes. Cette rencontre professionnelle s’adresse à l’ensemble des directeurs de station et de programmes du groupement.
La matinée débutera à 10h00 par un accueil café, suivi à 10h30 d’une table ronde de 90 minutes, animée par Antoine Baduel, Président de FG et Vice-Président en charge du GT "Contenus, Musique et Communication" chez Les Indés Radios. Le sujet au cœur des échanges portera sur « Le paysage radiophonique en Allemagne".
La matinée débutera à 10h00 par un accueil café, suivi à 10h30 d’une table ronde de 90 minutes, animée par Antoine Baduel, Président de FG et Vice-Président en charge du GT "Contenus, Musique et Communication" chez Les Indés Radios. Le sujet au cœur des échanges portera sur « Le paysage radiophonique en Allemagne".
Regards croisés sur la transition numérique et la radio en Europe
La table ronde abordera les évolutions observées en Allemagne depuis la transition numérique, la manière dont les radios régionales y ont intégré la radio numérique terrestre, les impacts des plateformes audio, ainsi que les différences structurelles entre la France, l’Allemagne et la Suisse en matière de diffusion radiophonique.
Ces échanges permettront d’enrichir la réflexion des radios françaises indépendantes face aux mutations technologiques et concurrentielles du secteur, en offrant un retour d’expérience européen sur les pratiques de développement, les modèles économiques et les dynamiques de contenu.
Ces échanges permettront d’enrichir la réflexion des radios françaises indépendantes face aux mutations technologiques et concurrentielles du secteur, en offrant un retour d’expérience européen sur les pratiques de développement, les modèles économiques et les dynamiques de contenu.
Petra Lemcke partagera son expérience du marché allemand
Petra Lemcke, Directrice Générale de Sunshine Live GmbH & Co. KG, interviendra en tant qu’invitée spéciale. Elle dirige aujourd’hui la plus grande station allemande dédiée à la musique électronique, après un parcours marqué par la stratégie, la finance et les médias. Elle a notamment évolué chez PricewaterhouseCoopers et Ernst & Young, avant de rejoindre REGIOCAST où elle a coordonné plusieurs opérations de fusions-acquisitions dans le secteur radiophonique, notamment la création de stations comme Radio BOB et 80s80s.
Depuis 2016, à la tête de Sunshine Live, Petra Lemcke œuvre au développement d’une plateforme audio dédiée à la musique électronique à vocation internationale. Elle siège également au conseil d’administration de VAUNET, l’association allemande des médias audiovisuels privés, au sein de la division Radio et Services Audio.
Depuis 2016, à la tête de Sunshine Live, Petra Lemcke œuvre au développement d’une plateforme audio dédiée à la musique électronique à vocation internationale. Elle siège également au conseil d’administration de VAUNET, l’association allemande des médias audiovisuels privés, au sein de la division Radio et Services Audio.
Partenaires et réseau au programme de la mi-journée
La Convention Métier se poursuivra à 12h00 avec une présentation des partenaires, puis se conclura à 12h30 autour d’un déjeuner-cocktail avec ces mêmes partenaires. L’inscription à cette matinée se fait directement par retour de mail auprès de Wilfried Pierre ,
Responsable des Partenariats au sein des Indés Radios.
Responsable des Partenariats au sein des Indés Radios.