Les Indés Radios analysent le modèle allemand au Paris Radio Show 

La matinée débutera à 10h00 par un accueil café, suivi à 10h30 d’une table ronde de 90 minutes, animée par Antoine Baduel, Président de FG et Vice-Président en charge du GT "Contenus, Musique et Communication" chez Les Indés Radios. Le sujet au cœur des échanges portera sur « Le paysage radiophonique en Allemagne".
Regards croisés sur la transition numérique et la radio en Europe
Ces échanges permettront d’enrichir la réflexion des radios françaises indépendantes face aux mutations technologiques et concurrentielles du secteur, en offrant un retour d’expérience européen sur les pratiques de développement, les modèles économiques et les dynamiques de contenu.
Petra Lemcke partagera son expérience du marché allemand
Petra Lemcke, Directrice Générale de Sunshine Live GmbH & Co. KG, interviendra en tant qu’invitée spéciale. Elle dirige aujourd’hui la plus grande station allemande dédiée à la musique électronique, après un parcours marqué par la stratégie, la finance et les médias. Elle a notamment évolué chez PricewaterhouseCoopers et Ernst & Young, avant de rejoindre REGIOCAST où elle a coordonné plusieurs opérations de fusions-acquisitions dans le secteur radiophonique, notamment la création de stations comme Radio BOB et 80s80s.
Depuis 2016, à la tête de Sunshine Live, Petra Lemcke œuvre au développement d’une plateforme audio dédiée à la musique électronique à vocation internationale. Elle siège également au conseil d’administration de VAUNET, l’association allemande des médias audiovisuels privés, au sein de la division Radio et Services Audio.