Les Indés Radios analysent le modèle allemand au Paris Radio Show 

Petra Lemcke, Directrice Générale de Sunshine Live GmbH & Co. KG, interviendra en tant qu’invitée spéciale. Elle dirige aujourd’hui la plus grande station allemande dédiée à la musique électronique, après un parcours marqué par la stratégie, la finance et les médias. Elle a notamment évolué chez PricewaterhouseCoopers et Ernst & Young, avant de rejoindre REGIOCAST où elle a coordonné plusieurs opérations de fusions-acquisitions dans le secteur radiophonique, notamment la création de stations comme Radio BOB et 80s80s.

Depuis 2016, à la tête de Sunshine Live, Petra Lemcke œuvre au développement d’une plateforme audio dédiée à la musique électronique à vocation internationale. Elle siège également au conseil d’administration de VAUNET, l’association allemande des médias audiovisuels privés, au sein de la division Radio et Services Audio.

