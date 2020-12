"Les Grosses Têtes" accusées de "sexisme, homophobie et racisme"

59 propos sexistes, 66 séquences LGBTIphobes, 51 remarques racistes. C’est le bilan dressé par l’Association des journalistes LGBTI (AJL) après un mois d’écoute des Grosses Têtes. "L’émission animée par Laurent Ruquier reproduit ad nauseam les systèmes de harcèlement les plus classiques. Sous couvert d’humour, les minorités sont à nouveau désignées aux yeux et aux oreilles de tous comme le bouc émissaire idéal" explique l'association.

"100% des émissions écoutées contiennent des saillies sexistes, avec une moyenne d’une toutes les 11 minutes. Des déclarations qui culminent parfois jusqu'à l’insulte et à l’appel à la violence".